SC Union startet mit einer Niederlage in die Saison

Gladbeck . Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim sind am Sonnabend mit einer 1:3 (23:25, 25:27, 25:16, 25:27)-Niederlage beim TV Gladbeck in die neue Saison gestartet. Wie eng das Spiel war, verdeutlicht die Tatsache, dass die Niedergrafschafterinnen in den vier Sätzen mehr Punkte verbuchten als das Siegerteam (98:95). Bitter zudem: Die SCU-Volleyballerinnen ließen im vierten Abschnitt drei Möglichkeiten aus, den 2:2-Satzausgleich herzustellen.(...)