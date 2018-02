Empfehlung - SC Union: Starker Auftritt gegen Borken bringt drei Punkte

Emlichheim. Zwei gleich starke Mannschaften, fast voll besetzte Tribünen, zudem zwei friedliche Fan-Lager, die die vielen guten Aktionen auf dem Feld mit ihren Trommeln lautstark begleiten: Viel mehr braucht es eigentlich nicht für ein unterhaltsames Volleyballspiel. So wie am Sonntag in Emlichheim. Dass dann noch die Gastgeberinnen vom SC Union nach 0:1-Satzrückstand verdient mit 3:1 (16:25, 25:16, 25:22, 25:21) gewannen, machte den Nachmittag – zumindest für das Heimpublikum – perfekt. „Es war ein richtig schönes Spiel“, strahlte auch SCU-Trainer Michael Lehmann, nachdem Laura Broekstra den zweiten Emlichheimer Matchball mit einem Angriff durch die Mitte verwandelt hatte. Ganz nebenbei hat der SC Union durch den Sieg auch rechnerisch den Klassenverbleib schon jetzt sicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-starker-auftritt-gegen-borken-bringt-drei-punkte-226113.html