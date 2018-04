Empfehlung - SC Union: Saisonfinale als perfektes Drehbuch

Emlichheim. Das war das perfekte Drehbuch: Mit einem Schmetterschlag hat Alicia Nelson am Sonnabend in ihrem letzten Zweitligaspiel für den SC Union Emlichheim den Matchball gegen den SV Bad Laer verwandelt. Mit 25:19, 16:25, 25:16 und 25:19 hatten die Gastgeberinnen in der Endabrechnung die Nase vorn und feierten anschließend ausgelassen ihren 15. Saisonerfolg, mit dem das Team von Trainer Michael Lehmann in der Tabelle sogar noch auf Rang fünf kletterte. Denn parallel mussten die Stralsunder Wildcats sich dem Volleyball-Team Hamburg geschlagen geben und den SCU mit 46 Punkten an sich vorbei ziehen lassen. „Ich hatte damit gerechnet, dass wir stärker sind als in der Vorsaison, aber eine Wette, dass wir auf Platz fünf landen werden, wäre ich nicht eingegangen“, sagte Michael Lehmann nach dem starken Saisonverlauf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-saisonfinale-als-perfektes-drehbuch-233418.html