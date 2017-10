Empfehlung - SC Union reist mit Zuversicht zum Aufsteiger nach Essen

Emlichheim . Es ist nicht allzu viel, was Michael Lehmann, der Trainer des SC Union Emlichheim, an Infos vom nächsten Gegner zusammentragen konnte. Am Video-Pool der 2. Frauen-Bundesliga beteiligt sich VC Allbau Essen bislang nicht, die Spielerinnen im Kader des Aufsteigers sagen Lehmann auch nicht besonders viel. Und so konzentrieren sich die Emlichheimerinnen vor dem Spiel am Sonntag (16 Uhr) in der Sporthalle Bergeborbeck in Essen lieber ganz auf sich. „In den Turnieren vor der Saison in Holland kannten wir die Gegner auch nicht, damit kommen wir zurecht“, sagt Coach Lehmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-reist-mit-zuversicht-zum-aufsteiger-nach-essen-210941.html