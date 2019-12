Empfehlung - SC Union punktet voll mit Willensleistung

Vor dem Spiel warfen die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim kleine Bälle mit Unterschriften ins Publikum, das waren aber auch schon die einzigen Geschenke, die das Team von Trainer Pascall Reiß kurz vor Weihnachten beim Spiel gegen Bayer Leverkusen verteilte. In den folgenden knapp 70 Minuten gaben die Gastgeberinnen freiwillig nichts mehr her und punkteten voll mit einer Willensleistung – 3:0 (25:17, 25:22, 25:23). „Das war ein wichtiges Spiel“, pustete Reiß nach dem Sieg durch, der sein Team von einem Abstiegsplatz auf Rang acht vorrücken lässt. „Der Sieg ist Gold wert, so sind wir wieder im Mittelfeld der Tabelle“, sagte Reiß. Und Bayer-Trainer Tigin Yaglioglu stellte fest: „Das 3:0 geht in Ordnung, Emlichheim hat insgesamt besser gespielt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-punktet-voll-mit-willensleistung-336093.html