SC Union mit großen Personalsorgen gegen Gladbeck

how Emlichheim. Es ist immer schlecht, wenn sich in einer Sportmannschaft die Wehwehchen häufen, Krankheiten zunehmen und die Zahl möglicher Ausfälle bedrohlich ansteigt. Dass der Volleyball-Zweitligisten Union Emlichheim aber gerade vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, Vechtetalhalle) gegen die „Giants“ des TV Gladbeck in eine missliche Personallage gerät, passt dem Trainer so überhaupt nicht. „Das Duell gegen Gladbeck ist das erste von zwei ganz wichtigen Spielen, die wir vor eigenen Fans unbedingt gewinnen sollten. Da sind diesProbleme ganz ärgerlich“, sagt Michael Lehmann. Zwei Wochen nach dem Vorletzten aus Gladbeck (9 Punkte) kommt mit dem VC Essen (14) ein weiterer Abstiegskandidat in die Vechtetalhalle; wenn der SC Union diese Spiele gewinnt, dürfte er frühzeitig gesichert sein. Mit 21 Zählern belegt Emlichheim aktuell Platz sieben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-mit-grossen-personalsorgen-gegen-gladbeck-222392.html