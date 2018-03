Empfehlung - SC Union Meister ohne Satzverlust

his Bad Laer. Der Volleyball-Nachwuchs des SC Union Emlichheim hat seine Ausnahmestellung ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Bei der nordwestdeutschen Meisterschaft der Landesverbände Niedersachsen und Bremen in Bad Laer sicherten sich die Emlichheimerinnen ohne Satzverlust den Titel in der Altersklasse U18 und sicherten sich damit auch souverän das Ticket für die deutsche Meisterschaft. Nach einem sehenswerten Halbfinalsieg gegen den SV Bad Laer ließen die Emlichheimerinnen im Finale auch Raspo Lathen keine Chance. „Wir haben eine sehr gute Turnierleistung gezeigt“, freute sich Trainer Michael Lehmann über den Auftritt seines Teams in den insgesamt sieben Partien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-meister-ohne-satzverlust-228768.html