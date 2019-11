Empfehlung - SC Union lässt Bad Laer keine Chance

Emlichheim Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben gestern Nachmittag gezeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt. In einem begeisternden Spiel schlug die Gastgeberinnen vor vollen Rängen in der Vechtetalhalle den SV Bad Laer mit 3:0 (25:11, 25:17, 25:18) und fuhren in der 2. Bundesliga den zweiten Sieg in Serie ein. „Das war eine Machtdemonstration“, freute sich Trainer Pascall Reiß über den Auftritt seiner Mannschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-laesst-bad-laer-keine-chance-329912.html