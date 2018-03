Empfehlung - SC Union kann in Hamburg sogar auf Platz vier klettern

Emlichheim. Es ist wohl eine der schönsten, weil modernsten Spielstätten in der 2. Frauen-Bundesliga, doch was die Volleyballerinnen des VT Hamburg ihren Zuschauern in der CU-Arena diese Saison meist geboten haben, war nicht gerade Zweitliga-Spitze. „Sehr wechselhaft“, beschreibt Emlichheims Trainer Michael Lehmann die Auftritte der Hamburgerinnen vor dem Duell seines SC Union am Sonnabend (19 Uhr) in der CU-Arena, „Hamburg hatte gute Spiele dabei, aber auch viele schlechte – nicht nur gegen uns.“ Im Hinspiel im November in der Vechtetalhalle gestatteten die SCU-Volleyballerinnen dem Gegner beim 3:0-Sieg insgesamt nur 46 Punkte. Als „Fehlerfestival“ hat Hamburgs Chefcoach Jan Maier die Partie noch gut in Erinnerung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-kann-in-hamburg-sogar-auf-platz-vier-klettern-229289.html