Empfehlung - SC Union III: Verbandspokalsieg wird zum Krimi

Emlichheim Die dritte Mannschaft des SC Union Emlichheim hat den Verbandspokal Niedersachsen/Bremen gewonnen. In der Endrunde ließ das Team von Trainer Mirko Reich am Sonnabend in der heimischen Vechtetalhalle den VfL Wolfsburg (2:0) und BW Lohne (2:1) hinter sich und konnte nach spannendem Turnierverlauf den Pokalsieg bejubeln. „Das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Aber wir hätten es gar nicht so spannend machen müssen, das Turnier hat mich einige graue Haare gekostet“, sagte der Trainer des Emlichheimer Verbandsligateams. Denn in der entscheidenden Partie gegen den Ligakonkurrenten aus Lohne hatten die Gastgeberinnen, die auf Lena Koenders, Anna Börgeling, Jule Eckhardt und Isabel Nolting verzichten mussten, im Tiebreak bereits mit 14:7 in Front gelegen. Anschließend brauchte das Team aber sieben Matchbälle, bis mit dem 15:13 der Sieg und der Pokalerfolg unter Dach und Fach waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-iii-verbandspokalsieg-wird-zum-krimi-268354.html