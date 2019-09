Empfehlung - SC Union III startet mit zwei Siegen in Volleyball-Oberliga

Emlichheim Nach dem Durchmarsch von der Bezirksklasse bis in die Volleyball-Oberliga der Frauen hat die dritte Mannschaft des SC Union Emlichheim auch in der neuen Spielklasse einen Auftakt nach Maß hingelegt. Beim Heimspieltag fuhr die junge Mannschaft mit zwei 3:1-Siegen gegen die Tecklenburger Land Volleys (25:13, 13:25, 25:17, 25:21) und die TSG Westerstede (18:25, 25:14, 25:23, 25:20) die optimale Ausbeute von sechs Punkten ein. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber die Mädchen haben sich nicht anmerken lassen, dass stärke Gegner auf der anderen Netzseite stehen als in der Verbandsliga“, betonte Trainer Michael Lehmann. Trotz einiger personeller Ausfälle dominierten die Emlichheimer Youngster die beiden Partien und überzeugten vor allem von der Aufschlaglinie und mit einer stabilen Annahme. „Auch im Angriff haben wir immer wieder gute Lösungen gefunden“, sagte Lehmann, der Nina Herrmann besonders hervorhob. Die Zeit bis zum nächsten Spieltag am 26. Oktober gegen den VfL Oythe II will Lehmann nutzen, um die Abläufe zu verfeinern. Unter anderem steht ein Ferientrainingslager in der Vechtetalhalle an. his(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-iii-startet-mit-zwei-siegen-in-volleyball-oberliga-319369.html