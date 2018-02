Empfehlung - SC Union II will sich nicht täuschen lassen

his Emlichheim. Trügerisch ist im Moment der Blick auf die Drittliga-Tabelle für die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim II. Vor dem Gastspiel beim TV Cloppenburg (So., 16 Uhr) haben sie sich in die oberere Tabellenhälfte vorgekämpft. Aktuell belegen sie mit 23 Punkten zwar den sechsten Platz, und damit kommt die SCU-Reserve genauso viele Zähler wie Cloppenburg auf Platz fünf. „Wir dürfen uns davon aber nicht täuschen lassen. Denn wir haben nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz“, warnt Trainerin Claudia Volkers. Denn in der Gefahrenzone um den Relegationsplatz geht es äußerst eng zu: Zusammen mit Blau-Weiß Aasee (22), ASV Senden (21), Fortuna Bonn (19) und Tuspo Weende (19) sind also sechs Mannschaften nur durch vier Zähler getrennt. „Auch wenn wir schon gute Spiele gemacht haben, für uns zählt weiterhin jeder Punkt“, betont Volkers, die am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen kann. Das Hinspiel entschied Cloppenburg mit 3:2 für sich. Mit der Nordhornerin Vanessa Hansmann steht auch eine langjährige SCU-Spielerin in den Reihen des TVC.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-will-sich-nicht-taeuschen-lassen-225871.html