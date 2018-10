Empfehlung - SC Union II will sich für gute Leistungen auch belohnen

Emlichheim Ihre Heimspiel-Serie in der 3. Liga setzt die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim am Sonntag gegen den BSV Ostbevern fort. Um 15 Uhr ist der Tabellenzweite in der Vechtetalhalle zu Gast, der eigentlich Heimrecht gehabt hätte. „Die Halle in Ostbevern bekommt einen neuen Boden. Deshalb haben wir schon vor der Saison das Heimrecht getauscht“, berichtet SCU-Trainerin Claudia Volkers, die deshalb im Oktober und November vier Mal in Folge vor heimischer Kulisse antritt. Den Gastspielen von Essen (2:3) und Ostbevern folgt am kommenden Wochenende noch ein Doppelspieltag gegen TV Eiche Horn (Sonnabend, 20 Uhr) und Olympia Münster (Sonntag, 16 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-will-sich-fuer-gute-leistungen-auch-belohnen-262937.html