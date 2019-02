Empfehlung - SC Union II will gegen Senden in die Erfolgsspur zurück

Emlichheim In die Erfolgsspur will die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim am Sonnabend in der 3. Liga zurückkehren. Um 20 Uhr ist der Tabellennachbar ASV Senden in der Vechtetalhalle zu Gast. „Jeder bei uns weiß, wie wichtig das Spiel ist. Wir müssen hochkonzentriert sein, um endlich wieder drei Punkte zu holen“, sagt Trainerin Claudia Volkers angesichts der Tatsache, dass die Emlichheimerinnen in der Rückrunde bislang vergeblich auf ein Erfolgserlebnis warten. Ende November fuhr die SCU-Reserve den letzten Sieg ein. Danach folgten vier Niederlagen. „Wir haben in der Hinrunde viele Punkte gesammelt. Damit müssen wir jetzt wieder anfangen. Denn in der Liga ist es sehr eng“, betont Volkers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-will-gegen-senden-in-die-erfolgsspur-zurueck-279417.html