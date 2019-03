Empfehlung - SC Union II will einem Drittliga-Topteam Paroli bieten

Emlichheim In der 3. Liga hat die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie auch den Spitzenmannschaften der Liga Paroli bieten kann. Eine Topleistung muss der Tabellensechste auch am Sonnabend (20 Uhr) abrufen, um im Auswärtsspiel beim BSV Ostbevern zu bestehen. Denn die Gastgeberinnen sind nicht nur Tabellenzweiter, sondern haben auch ein klares Ziel vor Augen: Das Team aus dem Münsterland hat sich den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf die Fahnen geschrieben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-will-einem-drittliga-topteam-paroli-bieten-284382.html