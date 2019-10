Empfehlung - SC Union II will die Siegesserie ausbauen

Emlichheim Zu einem ungewohnten Zeitpunkt schlagen die Volleyballerinnen der zweiten Mannschaft des SC Union Emlichheim in der 3. Liga am Sonnabend auf: Das Heimspiel in der Vechtetalhalle gegen den TV Eiche Horn wird bereits um 16 Uhr angepfiffen. Damit nehmen die Gastgeberinnen, denen jetzt drei Heimspiele in Serie bevorstehen, Rücksicht darauf, dass die Bremerinnen an diesem Wochenende im Doppeleinsatz sind. Am Sonntag steht für Eiche Horn in eigener Halle um 16 Uhr gegen den FCJ Köln II bereits das nächste Ligaspiel auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-will-die-siegesserie-ausbauen-324583.html