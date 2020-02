Empfehlung - SC Union II: Siegesserie reißt gegen starke Bremerinnen

Bremen Nach vier Siegen am Stück hat es Union Emlichheim II in der 3. Liga wieder erwischt. Beim Tabellendritten TV Eiche Horn Bremen mussten die Volleyballerinnen von Claudia Volkers am Sonntag eine deutliche 0:3 (20:25, 17:25, 13:25)Niederlage hinnehmen. „Wir haben es nicht geschafft, den Elan vom Sieg gegen Sorpesee mitzunehmen“, sagte die SCU-Trainerin, „Bremen hat stark gespielt und absolut verdient gewonnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-siegesserie-reisst-gegen-starke-bremerinnen-344320.html