Empfehlung - SC Union II: Mit mehr Training in eine starke 3. Liga

Emlichheim In ihre dritte Saison in der 3. Liga startet an Sonnabend der SC Union Emlichheim II. Um 16 Uhr ist die Mannschaft von Claudia Volkers bei Fortuna Bonn zu Gast. Dabei kann die Trainerin auf eine eingespielte Mannschaft setzen: Der Großteil des Teams spielt bereits seit mehreren Jahren zusammen und hat sich in der 3. Liga kontinuierlich gesteigert. Die vergangene Spielzeit schloss Emlichheim auf dem vierten Platz ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-mit-mehr-training-in-eine-starke-3-liga-318236.html