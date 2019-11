Empfehlung - SC Union II mit Lisa Oudehinkel und Anna Börgeling

Emlichheim Das dritte Heimspiel in Folge bestreitet am Sonnabend die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim: Um 18 Uhr hat das Team von Trainerin Claudia Volkers in der 3. Liga den MTV Hildesheim zu Gast. In der Vechtetalhalle kommt es dabei zu einem Duell zweier Volleyballteams aus der oberen Tabellenregion. Beide Mannschaften haben im bisherigen Saisonverlauf zehn Punkte gesammelt. Allerdings hat der Tabellenvierte aus Hildesheim ein Spiel weniger ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-mit-lisa-oudehinkel-und-anna-boergeling-327034.html