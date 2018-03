Empfehlung - SC Union II macht souverän Verbleib in 3. Liga perfekt

his Göttingen. Union Emlichheim II kann auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Volleyball-Liga aufschlagen. Am Sonnabend beseitigten die Niedergrafschafterinnen mit einem 3:1 (25:18, 25:16, 20:25, 25:16)-Erfolg bei Tuspo Weende auch die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib. „Es ist eine tolle Mannschaftsleistung, dass wir die Liga so souverän gehalten haben“, sagte Trainerin Claudia Volkers, die mit ihrem Team nach dem Aufstieg im Sommer die erste Saison in der Dritten Liga bestreitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-macht-souveraen-verbleib-in-3-liga-perfekt-227792.html