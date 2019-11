Empfehlung - SC Union II kehrt zurück in die Erfolgsspur

Emlichheim Union Emlichheim II ist in der 3. Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den TV Hörde landeten Volleyballerinnen der Trainer Claudia Volkers und Erik Heerkes einen verdienten 3:1 (25:21, 19.25, 25:22, 25:18)-Heimerfolg. Dabei erwischten die Gastgeberinnen am Sonnabend mit einer 7:1-Führung einen Start nach Maß. Zwar kamen die Gäste anschließend besser in die Partie, den Satzgewinn machte das SCU-Team aber souverän perfekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-kehrt-zurueck-in-die-erfolgsspur-329844.html