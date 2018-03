Empfehlung - SC Union II kann sich weiteres Drittliga-Jahr sichern

his Emlichheim. Die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim kann in der Dritten Liga bereits drei Spieltage vor Saisonschluss endgültig alles klar machen in Sachen Klassenerhalt: Heute um 20 Uhr ist die Mannschaft von Trainerin Claudia Volkers bei Tuspo Weende zu Gast. Die Göttingerinnen stehen mit 19 Punkten aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz und damit auf dem ersten Abstiegsrang. Die Emlichheimerinnen haben am vergangenen Wochenende mit dem glatten 3:0-Sieg gegen Blau-Weiß Aasee die Punkte 24 bis 26 eingefahren. Das soll aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Wir spielen bis zum Saisonende noch gegen die drei Mannschaften, die in der Tabelle ganz unten stehen. Da wollen wir weiter punkten“, betont Volkers, die mit ihrem Team als Tabellensechster mittlerweile in die obere Tabellenhälfte geklettert ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-kann-sich-weiteres-drittliga-jahr-sichern-227607.html