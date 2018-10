Empfehlung - SC Union II ist in Bonn auf Wiedergutmachung aus

Bonn Am Tag der Deutschen Einheit macht sich die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim auf den Weg in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Dort steht morgen um 15 Uhr das Duell mit SSF Fortuna Bonn auf dem Spielplan der 3. Liga. Das letztjährige Gastspiel am Rhein haben die Emlichheimerinnen in keiner guten Erinnerung. „Da haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt und klar mit 0:3 verloren“, wirft SCU-Trainerin Claudia Volkers einen Blick zurück und gibt sich entsprechend kämpferisch: „Wir sind auf Wiedergutmachung aus.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-ist-in-bonn-auf-wiedergutmachung-aus-258632.html