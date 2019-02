Empfehlung - SC Union II gewinnt „Sechs-Punkte-Spiel“

Emlichheim Drei wichtige Punkte haben die Volleyballerinnen von Union Emlichheim II in der 3. Liga eingefahren. Am Sonnabend behielt das Team von Trainerin Claudia Volkers gegen den ASV Senden glatt mit 3:0 (25:13, 25:21, 25:18) die Oberhand und verschaffte sich damit nach zuvor vier Niederlagen in Folge deutlich Luft. „Man konnte heute von Beginn an spüren, dass die Mannschaft den Sieg zu hundert Prozent wollte“, sagte Volkers, die mit ihrem Team am späten Nachmittag noch eine lockere Trainingseinheit mit den Schwerpunkten Aufschlag und Annahme absolviert hatte – das fruchtete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-gewinnt-sechs-punkte-spiel-279676.html