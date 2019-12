Empfehlung - SC Union II fehlt der Mut gegen clevere Bonnerinnen

Emlichheim Zum Jahresabschluss musste die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim in der 3. Volleyball-Liga eine bittere Niederlage einstecken. Beim 1:3 (25:15, 18:25, 23:25, 24:26) gegen SSF Fortuna Bonn in der Vechtetalhalle agierte das Team von Trainerin Claudia Volkers über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten. In den entscheidenden Phasen der Partie im dritten und vierten Satz schafften es die Emlichheimerinnen aber jeweils nicht, aus Führungen Kapital zu schlagen. „Die Niederlage ist besonders bitter, weil sie absolut unnötig war“, betonte Volkers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-fehlt-der-mut-gegen-clevere-bonnerinnen-334932.html