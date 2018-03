Empfehlung - SC Union II: Erst siegen, dann feiern

his Emlichheim. Das letzte Heimspiel der Saison steht heute Abend bereits für den SC Union Emlichheim II an: Um 20 Uhr ist der Detmolder TV in der Vechtetalhalle zu Gast. „Da wollen wir unseren Fans noch einmal zeigen, was in uns steckt“, sagt Trainerin Claudia Volkers und betont, dass die volle Konzentration zunächst dem Spiel gegen den Tabellenvorletzten gelten muss, der bereits als Absteiger in die Regionalliga feststeht. Denn nach der Partie wollen sich die Emlichheimerinnen bei Anhängern und Helfern mit einer Party für die Unterstützung während der Premierensaison in der 3. Liga bedanken. „Die Mannschaft hat die ganze Woche organisiert. Ich hoffe, dass wir dann auch drei weitere Punkte feiern können“, so Volkers, die personell allerdings einige Umstellungen vornehmen muss. Neben Lisa Oudehinkel, Jessica Majert und Mira Hesselink droht auch Thori Kwast auszufallen. Majela Dasler musste zwischenzeitlich ebenfalls im Training passen, steht aber voraussichtlich wieder zur Verfügung. So wird Co-Trainerin Svenja Rötterink zum ersten Mal in dieser Spielzeit als Mittelblockerin in den Kader aufrücken. „Svenja trainiert noch regelmäßig bei uns mit“, berichtet Volkers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-ii-erst-siegen-dann-feiern-229292.html