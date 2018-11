Empfehlung - SC Union II bestreitet gleich zwei Heimspiele

Emlichheim Eine Doppelaufgabe wartet an diesem Wochenende auf den SCU Emlichheim II in der 3. Liga. Dabei tritt das Team von Trainerin Claudia Volkers gleich zweimal in eigener Halle an. Am Sonnabend (20 Uhr) ist der frühere Zweitligist TV Eiche Horn Bremen in Emlichheim zu Gast, am Sonntag (16 Uhr) folgt dann die Partie gegen die Talente des VC Olympia Münster.