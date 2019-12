Empfehlung - SC Union holt nur einen Punkt gegen Essener Bollwerk

Emlichheim Ein Auf und Ab haben am Sonnabend die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim und VC Allbau Essen im Zweitliga-Duell erlebt. Am Ende siegten die Gäste mit 3:2 (16:25, 25:19, 25:20, 21:25, 15:12) und nahmen zwei Punkte aus der Vechtetalhalle mit. Der Sieg des Tabellenschlusslichts war letztlich verdient, weil das junge Emlichheimer Ensemble, es nicht schaffte, konstant sein Potenzial abzurufen. „Es war wie gegen Dingden. Wir haben den ersten Satz dominiert, das Niveau dann aber nicht gehalten“, sagte Trainer Pascall Reiß. So war er am Ende froh, mit seiner Mannschaft zumindest einen Zähler auf der Habenseite verbucht zu haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-holt-nur-einen-punkt-gegen-essener-bollwerk-332444.html