Empfehlung - SC Union hat keinen Druck im Sechs-Punkte-Spiel

Emlichheim Es ist zwar ein Sechs-Punkte-Spiel, trotzdem haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim nach Ansicht ihres Trainers Pascall Reiß keinen großen Druck, wenn sie am Sonnabend um 19 Uhr beim Tabellennachbarn VfL Oythe antreten müssen. „Oythe zähle ich nicht zu den Teams, die in der Tabelle am Ende unten rumtaumeln werden. Der VfL ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren“, sagt der SCU-Trainer und dreht den Spieß vielmehr um: „Man kann in dem Spiel eine Menge gewinnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-hat-keinen-druck-im-sechs-punkte-spiel-337659.html