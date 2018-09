Empfehlung - SC Union gewinnt zum Saisonauftakt 3:0 gegen Hamburg

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben am Sonntag einen erfolgreichen Start in die Saison gefeiert. Die Mannschaft des neuen Trainers Pascall Reiß besiegte vor 340 Zuschauern in der Vechtetalhalle das Volleyball-Team Hamburg mit 3:0 (25:23, 25:20, 27:25). Ganz so glatt, wie es das Ergebnis vermuten lässt, fiel der Erfolg jedoch nicht aus. Beide Teams boten den Zuschauern einen zeitweise hoch spannenden Volleyballnachmittag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-gewinnt-zum-saisonauftakt-30-gegen-hamburg-250713.html