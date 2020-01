Empfehlung - SC Union freut sich eine große Kulisse in Borken

Emlichheim Mit einem besonderen Auswärtsspiel starten die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonnabend in die Rückrunde der 2. Bundesliga: Um 19.30 Uhr treten sie beim Meister Skurios Volleys Borken an. „Die Kulisse in der Halle ist immer riesig, die Stimmung toll“, freut sich Trainer Pascall Reiß auf den Abend in der Sporthalle Mergelsberg – und hofft darauf, dass sich auch viele Emlichheimer Fans auf die nur knapp 130 Kilometer lange Auswärtsfahrt machen. Für den SCU ist es eine der kürzesten Anreisen in der 2. Liga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-freut-sich-eine-grosse-kulisse-in-borken-338817.html