SC Union Emlichheim wird doppelt gefordert

Emlichheim Eine Doppelaufgabe steht den Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim an diesem Wochenende bevor – und die hat es in sich. Am Sonnabend ist der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga beim amtierenden Meister DSHS Snowtrex Köln zu Gast (19 Uhr), am Sonntag steht dann in der Vechtetalhalle das Bezirksderby gegen den VfL Oythe auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-wird-doppelt-gefordert-260455.html