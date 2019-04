Empfehlung - SC Union Emlichheim will zum Abschluss feiern

Emlichheim Ein besonderes Saisonfinale steht am Sonnabend (19.30 Uhr) in der Emlichheimer Vechtetalhalle auf dem Programm. Denn das Gesicht des Zweitliga-Teams des SC Union wird sich in der kommenden Spielzeit stark verändern. Pia Timmer, Leandra Schoemaker, Zoe Konjer, Anna Church, Manon Doornenbal und Kristen Mummey schlagen in der Volleyball-Partie gegen Blau-Weiß Dingden zum vorerst letzten Mal für den SCU in der zweithöchsten Spielklasse auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-will-zum-abschluss-feiern-291837.html