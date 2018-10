Empfehlung - SC Union Emlichheim will Erfolgsserie fortsetzen

Emlichheim Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim sind in der 2. Bundesliga gut aus den Startlöchern gekommen. Drei Siege stehen nach den ersten drei Partien für die Emlichheimerinnen zu Buche. Diese Serie will Trainer Pascall Reiß mit seiner Mannschaft am Sonntag (16 Uhr, Vechtetalhalle) auch gegen die SG Rotation Prenzlauer Berg fortsetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-will-erfolgsserie-fortsetzen-259275.html