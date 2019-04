Empfehlung - SC Union Emlichheim steht ein großer Umbruch bevor

Emlichheim Dem Volleyball-Zweitligisten SC Union Emlichheim stehen zur neuen Saison viele personelle Veränderungen bevor: Sechs Spielerinnen werden das Team verlassen, dafür stoßen mehrere Talente, die bereits teilweise in der vergangenen Saison dabei waren, fest zur Mannschaft. Zudem werden Eigengewächse mit Jugendförderverträgen ausgestattet. Und mit Lina Köster kommt vom Regionalligisten FC 47 Leschede ein externer Zugang. „Es wird einen großen Umbruch geben, weil in diesem Jahr bei den Spielerinnen einfach viele private und berufliche Dinge anliegen. Wir sind aber guter Dinge, dass wir auch in der kommenden Saison einen guten Kader haben werden“, sagt Trainer Pascall Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-steht-ein-grosser-umbruch-bevor-290231.html