Empfehlung - SC Union Emlichheim lässt VCO Schwerin keine Chance

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim haben den Talentschuppen des VC Olympia Schwerin in noch nicht einmal einer Stunde Spielzeit mit 3:0 (25:14, 25:9, 25:9) abgefertigt. „Wir sind die Sache seriös angegangen und haben die drei Sätze komplett durchgezogen. Der Sieg war verdient“, sagte Trainer Pascall Reiß, der die angeschlagene Anna Church schonte. Die US-Amerikanerin war am Vorwochenende im Spiel gegen Aligse umgeknickt und blieb deshalb am Sonntag draußen. Das war auch kein Problem, weil Anna Meyerink eine gute Leistung zeigte. „Sie hatte sich den Einsatz verdient, denn sie hat gut trainiert“, sagte Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-laesst-vco-schwerin-keine-chance-258431.html