Empfehlung - SC Union Emlichheim lässt Spielzeit nicht austrudeln

Emlichheim Nein – die Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen birgt für den SC Union Emlichheim keine allzu große Brisanz mehr. „Der sechste Rang ist glaube ich schon zementiert“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß mit Blick darauf, dass seine Mannschaft in den verbleibenden Spielen am Sonnabend beim SV Bad Laer (20 Uhr) und in einer Woche gegen Dingden wohl nicht mehr an der Platzierung rütteln wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-laesst-spielzeit-nicht-austrudeln-290613.html