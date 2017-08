Empfehlung - SC Union Emlichheim ist zurück im Trainingsalltag

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim sind am Dienstagabend in die Saisonvorbereitung gestartet. Cheftrainer Michael Lehmann begrüßte acht Spielerinnen, die ausnahmslos der U20-Fraktion des SCU angehören. Spielgestalterin Inga Stegemeyer, die beruflich verhindert war, greift erst am Donnerstag ins Geschehen ein. Die US-Amerikanerinnen Alicia Nelson und Evann Slaughter sind noch im Afrika-Urlaub und werden Mitte August zurück erwartet. Laura Broekstra wird nach ihrer Rückkehr aus den USA am 17. August ins Training einsteigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-ist-zurueck-im-trainingsalltag-202329.html