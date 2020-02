Empfehlung - SC Union Emlichheim II reist mit Schwung nach Bremen

Emlichheim In den beiden höchsten Volleyballligen ruht an diesem Wochenende der Ball. In der 1. und 2. Bundesliga finden wegen des Pokalfinaltages am Sonntag in Mannheim keine Punktspiele statt. Auch in der 3. Liga und in der Regionalliga ist das Programm reduziert. Mit der zweiten Mannschaft des SCU Emlichheim ist ein hochklassiger Vertreter des Volleyballs in der Grafschaft aber im Einsatz. Das Team von Trainerin Claudia Volkers ist am Sonntag (16 Uhr) beim TV Eiche Horn gefordert. Im Duell mit den Bremerinnen will die SCU-Reserve den Schwung des vergangenen Wochenendes mit dem Auswärtscoup beim Spitzenreiter RC Sorpesee mitnehmen. „Das war eine überragende Leistung und dank der mitgereisten Fans ein tolles Erlebnis“, blickt Claudia Volkers auf den 3:2-Sieg zurück. Die Bremerinnen gehören ebenfalls zu den Topteams der Liga und haben große Ambitionen: Der Verein beteiligt sich am Lizenzierungsverfahren für die 2. Bundesliga. Dass die Emlichheimerinnen nicht chancenlos nach Bremen reisen, zeigt das Hinspiel. Da behielt das SCU-Team in einem hochklassigen Duell im Tiebreak die Oberhand. Das Jahr 2020 verläuft für die Emlichheimerinnen bislang optimal. Durch vier Siege in vier Spielen sammelte die SCU-Reserve wichtige Zähler für den Ligaverbleib und kletterte auf den sechsten Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-ii-reist-mit-schwung-nach-bremen-344145.html