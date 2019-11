SC Union Emlichheim II muss in Köln improvisieren

Beim Volleyball-Drittligisten aus der Niedergrafschaft fallen für das Auswärtsspiel am Sonnabend in Köln mehrere Spielerinnen aus. Liga-Rivale SV Wietmarschen ist am Sonntag beim TV Hörde gefordert – und ist ebenfalls personell gebeutelt.