Empfehlung - SC Union Emlichheim fordert Spitzenreiter Borken heraus

Emlichheim Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim empfangen am Sonntag um 16 Uhr den Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Die Gäste reisen mit einer absolut herausragenden Bilanz an: In den bisherigen sieben Spielen fuhr das Team von Trainer Chang Cheng Liu ausnahmslos Siege ein – bei einem Satzverhältnis von 21:4. Der Tabellenführer gab nur beim 3:2-Sieg in Schwerin einen Punkt ab. Die Topteams aus Köln und Leverkusen wurden auswärts jeweils ohne Satzverlust in die Knie gezwungen. „Das ist in diesem Jahr eine alles Andere als einfache Aufgabe. Borken hat sich punktuell verstärkt, außerdem ist Pia-Sabrina Walkenhorst als große Zuspielerin nach längerer Verletzungspause zurück“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-emlichheim-fordert-spitzenreiter-borken-heraus-266672.html