Empfehlung - SC Union dankt fleißigen Helfern des Aufbauteams

Emlichheim Wolfgang Leonhardt und Gert Schlagelambers sind im Rahmen des Projektes „Ehrenamt überrascht“ des Kreissportbundes für ihr jahrelanges Engagement im Verein geehrt worden. Beide gehören dem Aufbauteam der ersten Volleyballmannschaft des SCU Emlichheim an und sorgen dafür, dass beim Auf- und Abbau alles reibungslos läuft. Nach dem zweiten Satz des Zweitliga-Heimspiels der ersten Frauenmannschaft wurde in Absprache mit dem Gegner SV Bad Laer und den Schiedsrichtern eine zehnminütige Pause eingelegt. In dieser wurde Leonhardt und Schlagelambers für ihr Engagement gedankt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-dankt-fleissigen-helfern-des-aufbauteams-330514.html