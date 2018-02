Empfehlung - SC Union besiegt BBSC Berlin mit 3:0

Emlichheim. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben ihr Heimspiel gegen den BBSC Berlin mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) gewonnen. Trainer Michael Lehmann ließ sein Team vor 410 Zuschauern in der Vechtetalhalle personell rotieren, was allenfalls im dritten Durchgang zwischenzeitlich Auswirkungen auf den Spielfluss hatte. Die Gastgeberinnen lagen mit 10:15 in Rückstand, brachten den Satz am Ende aber dennoch mit 25:20 ins Ziel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-besiegt-bbsc-berlin-mit-30-226992.html