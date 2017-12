Empfehlung - SC Union benötigt nur 63 Minuten für klaren 3:0-Heimsieg

Emlichheim . Die Pflichtaufgabe ist erledigt, jetzt kann am Sonntagnachmittag an gleicher Stelle die Kür gegen den Zweitliga-Ligaprimus aus Köln folgen: Rund 270 Zuschauer in der Emlichheimer Vechtetalhalle sahen am Sonnabend einen souveränen 3:0-Heimsieg der gastgebenden Volleyballerinnen des SC Union gegen das Schlusslicht vom Olympia-Stützpunkt Schwerin. In gerade einmal 63 Spielminuten setzte sich der der SCU mit 25:11, 25:18 und 25:21 durch. Nur den letzten Durchgang hielt die Talentschmiede aus Mecklenburg-Vorpommern einigermaßen offen. Beim Stand von 19:18 holte Emlichheim aber vier Punkte in Folge und verhinderte – zur Freude von Trainer Michael Lehmann – einen vierten Satz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-union-benoetigt-nur-63-minuten-fuer-klaren-30-heimsieg-218527.html