Empfehlung - SC Borussia 26 siegt 29:0 – und lässt sogar noch Chancen aus

Schüttorf Weil sich der Schiedsrichter bereits nach 15 Minuten verletzt hatte, musste Anfang November das Punktspiel der 4. Fußball-Kreisklasse A zwischen dem SC Borussia 26 und dem FC Blanke abgebrochen werden. Der angesetzte Nachholtermin am vergangenen Sonntag passte den Gästen aus Nordhorn offenbar gar nicht: Sie traten nur mir zehn Spielern in Schüttorf an – und kassierten eine im Seniorenfußball nahezu historische Niederlage. Schon zur Pause hatten die Borussen 15 Tore geschossen, am Ende gewannen sie mit 29:0. „Dabei haben wir noch einige Chancen vergeben“, sagt Betreuer Wilfried de Lange.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-borussia-26-siegt-290-und-laesst-sogar-noch-chancen-aus-267110.html