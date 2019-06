Empfehlung - SC Borussia 26 schießt im Schnitt neun Tore pro Spiel

Georgsdorf Die einen kletterten in ihrer Fußball-Liga am letzten Spieltag der Saison erstmals überhaupt auf den ersten Tabellenplatz, andere dominierten den Pokalwettbewerb mit nur einem einzigen Gegentor (und das erst im Finale), und wieder andere sind „Wiederholungstäter“ in Sachen Fairplay und schlossen die Saison mit besonders wenigen Gelben Karten in ihrer Spielklasse ab: Sie alle rückte der Kreisspielausschuss des Grafschafter Fußballverbandes für einen Abend in den Mittelpunkt. Beim großen Ehrungsabend im Saal Kösters in Georgsdorf wurde Sparta Nordhorn II ebenso ausgezeichnet wie die Altherren des SV Union Lohne und von Blau-Weiß Bookholt – sowie 20 weitere besonders erfolgreiche oder auch faire Mannschaften im Senioren- und Altherrenfußball.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sc-borussia-26-schiesst-im-schnitt-neun-tore-pro-spiel-305253.html