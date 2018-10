Empfehlung - Saskia Trüüns rasanter Aufstieg bis in die Verbandsliga

Hoogstede Als Saskia Trüün vor vier Jahren aus dem Nachwuchs- in den Frauenbereich des Hoogsteder SV wechselte, ahnten wohl nur die Wenigsten, welche Erfolgsstory die heute 19 Jahre alte Niedergrafschafterin schreiben würde. Trüün, die mit sieben Jahren durch ihren Vater zum Tischtennissport gekommen ist, stellte der Übergang vor keinerlei Probleme, vielmehr wurde sie schnell zur Leistungsträgerin in der damaligen HSV-Reserve. Direkt im ersten Jahr stieg die zweite Mannschaft des Hoogsteder SV aus der Bezirksliga in die Bezirksoberliga auf. „Ich habe in meinem letzten Jugendjahr in der Niedersachsenliga gespielt, also in der höchsten Nachwuchsliga. Deshalb war der Wechsel in die Frauen-Bezirksliga kein großes Problem für mich“, sagt Saskia Trüün, die mittlerweile selber als Co-Trainerin die Jugendmannschaften des HSV unterstützt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/saskia-trueuens-rasanter-aufstieg-bis-in-die-verbandsliga-261284.html