Empfehlung - Sané und Gnabry fit - Löw nennt Kroos „unverzichtbar“

dpaAmsterdam Die beiden Offensivspieler seien „soweit fit“ und damit „einsatzfähig“, berichtete der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining des DFB-Teams in der Johan Cruyff Arena. Sané war am Mittwoch beim 1:1 gegen Serbien in der Endphase bei einem groben Foulspiel am Fuß verletzt worden. Bayern-Profi Gnabry hat eine Erkältung auskuriert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sane-und-gnabry-fit-loew-nennt-kroos-unverzichtbar-288303.html