Sandhausen stürmt mit Sieg gegen Darmstadt auf Rang zwei

dpaSandhausen Erik Zenga erzielte vor 7681 Zuschauern in der 47. Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber. Die Hessen bleiben nach der zweiten Niederlage in dieser Spielzeit im Tabellenmittelfeld und verloren neben der Partie auch noch Defensivspieler Victor Palsson. Der Isländer sah in der 58. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sandhausen-stuermt-mit-sieg-gegen-darmstadt-auf-rang-zwei-316056.html