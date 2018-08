Empfehlung - „Sanddevils“ vergeben Chance auf das Finale

Berlin Jörn Wolterink aus Neuenhaus hat bei der deutschen Beachhandball-Meisterschaft mit den „Sanddevils“ Minden den dritten Platz belegt. Ein respektables Ergebnis, das den 34-Jährigen dennoch nicht zufriedenstellte. „Aktuell stört es mich mehr, dass wir es nicht geschafft haben. Wir hatten die Chance, das Finale zu erreichen“, sagte Wolterink am Tag nach dem Halbfinal-Aus gegen den späteren deutschen Meister „Beach & Da Gang“ Münster. Bei der 0:2 (16:17, 20:21)-Niederlage ging es in beiden Abschnitten bei Gleichstand in die Verlängerung – und jeweils hatten die „Sanddevils“ bei Ballbesitz die Möglichkeit, den Durchgang mit einem Treffer zu beenden und für sich zu verbuchen. „Wir haben im Abschluss nicht getroffen“, berichtete Wolterink – und musste hinzufügen: „Danach war der Gegner in Ballbesitz und hat die Chance eiskalt ausgenutzt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sanddevils-vergeben-chance-auf-das-finale-245573.html